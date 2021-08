Ayer se inició la segunda “Vacunatón de la esperanza”, dirigido a personas de 40 a 46 años contra el COVID-19. Un total de 50 mil dosis de Sinopharm se buscan aplicar en las jornadas de inoculación en los más de 40 vacunatorios instalados a nivel regional, donde atenderán 360 brigadas médicas.

Vacunarán por 56 horas ininterrumpidas

El director regional de Salud de Ica, Marcos Cabrera indicó que, uno de los puntos donde se recibirá mayor cantidad de personas es el que está ubicado en el estacionamiento del C.C. Plaza del Sol. Ahí la aplicación del antídoto se realizará en un total de 56 horas ininterrumpidas, hasta mañana miércoles 11.

“Iniciamos la Vacunatón, tenemos 50 mil dosis para inmunizar a toda la población iqueña, la gente llega de manera progresiva porque las jornadas son extensas. En el estacionamiento de Plaza del sol se inoculará hasta 56 horas, en la mañana, tarde, noche y madrugada, los vacunatorios están en los 38 distritos y 5 provincias, llegando a toda la población”, declaró.

Informó que hasta el momento, en todo el departamento se ha logrado aplicar 397 mil vacunas contra el coronavirus, y un total de 180 mil 420 ciudadanos han sido inoculados con dos dosis, por ello se ha posicionado a la región Ica en el primer lugar de personas protegidas de acuerdo a grupo etario con un 83.3%.

Testimonios tras recibir el antídoto

En una emocionante e histórica jornada, tres ciudadanos contaron sus emociones y experiencias después que recibieron la vacuna.

Para Armando Andi Vargas de 44 años, la pandemia significó estar lejos de su familia. Aseguró que contrajo la enfermedad el año pasado y estuvo hospitalizado hasta por 35 días. “Lo más difícil de ese período de enfermedad fue cuando me internaron en el hospital y no sabía si volvería a ver a mis hijos, más de un mes pase por esa angustia, eso fue lo más difícil”, declaró y a la vez precisó sentir más tranquilidad al recibir el antídoto.

Cecilia Muñante de 41 años, sostuvo que, para ella es importante vacunarse porque así brinda un ejemplo a su entorno, “quiero darle la seguridad a mi familia, la confianza para que ellos igual se vacunen sin importar la marca de la dosis, y así poder vivir en tranquilidad, ya que vivir el riesgo de la pandemia es una decisión familiar”.

Sobre la vacuna, sostiene que “es una medida correcta para poder ir avanzando. Si yo me cuido voy a cuidar al resto”.

Por último, Rita Donayre (46), comenta que, tras recibir la dosis de la vacuna de Sinopharm no experimentó ningún efecto secundario considerable y que no ha conocido de ningún caso de sus familiares, quienes son personal de salud, que haya experimentado efectos adversos severos. “Después de vacunarme, gracias a Dios no tuve ningún efecto, solo un pequeño dolor en el brazo en el sitio donde fue aplicada la vacuna, el dolor normal después de una inyección”, dice.

Los ciudadanos coincidieron que, la principal arma contra el virus es la vacunación y la disciplina individual y colectiva. ya que el Perú es un país que tiene dos dosis disponibles para todos sus habitantes con vacunas aseguradas.