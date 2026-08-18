El Gobierno Regional de Ica, a través del proyecto ICATEC, se prepara para lanzar Zona Segura, el nuevo portal web que acercará a la ciudadanía los primeros servicios digitales relacionados con el trámite de licencia de conducir clase A, realizado en las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC).

Para un ciudadano, mantenerse informado durante cada etapa del trámite y tener la opción de agendar sus exámenes de manejo en línea representa un avance importante hacia una atención más clara, segura y eficiente.

En esta primera etapa de transformación digital, el Gobierno Regional de Ica y la DRTC pondrán a disposición de la ciudadanía dos servicios. El primero es el seguimiento del trámite en línea (El ciudadano podrá consultar el estado y avance de su expediente en línea, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas para obtener información sobre su trámite). El segundo es el agendamiento digital de evaluaciones (Desde el portal podrá programar el examen de conocimiento y el examen de habilidades de conducción).

¿Cómo acceder a Mi Zona Segura?

Se explicó que, el primer paso es generar la clave virtual. Al iniciar el trámite en las oficinas de la DRTC, ubicadas en la avenida Cutervo, en la provincia de Ica, se solicitará al ciudadano un correo electrónico activo.

De inmediato, recibirá un correo con el botón “Generar mi clave virtual”, que lo dirigirá a la plataforma web para crear su clave de manera sencilla y segura. Este procedimiento se realizará por única vez.

Una vez confirmada la clave virtual, el ciudadano quedará habilitado para ingresar a “Mi Zona Segura”, realizar el seguimiento de sus trámites y agendar en línea los exámenes de manejo correspondientes a todas sus solicitudes.

Para acceder nuevamente al portal, podrá hacerlo desde la página web del proyecto ICATEC: www.icatec.pe. En la sección inferior de la página principal encontrará la opción “Licencia de conducir”. Al hacer clic en ella, será dirigido al portal Zona Segura, donde podrá iniciar sesión con su DNI y la clave virtual creada.

El correo electrónico será también el canal para recibir notificaciones importantes durante el proceso. El ciudadano será informado sobre:

El número de su expediente.

El resultado de la evaluación teórica y de la evaluación práctica.

Las observaciones que pudiera recibir su trámite.

El momento en que su licencia de conducir se encuentre lista para el recojo.

Así, cada persona podrá contar con información directa sobre las principales etapas de su trámite de licencia de conducir y organizar mejor su tiempo.

Cabe señalar que, Zona Segura forma parte de ICATEC, el proyecto de transformación digital del Gobierno Regional de Ica, ejecutado por la multinacional tecnológica Indra Group mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Su propósito es mejorar la calidad de vida de los peruanos mediante soluciones tecnológicas que acerquen los servicios públicos a las personas y los hagan más ágiles, accesibles y seguros.

La puesta en marcha de estos dos servicios será un primer paso en la modernización del trámite de licencia de conducir en Ica. Cuando la tecnología se aplica a necesidades reales, puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero, reducir desplazamientos innecesarios y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.

Para conocer los pasos que deberás seguir y utilizar los nuevos servicios digitales, revisa la infografía a continuación.

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