La agricultura de la región Ica inicia un proceso de modernización con la incorporación de tecnología de precisión que permitirá mejorar el monitoreo de cultivos, optimizar el uso de recursos hídricos, detectar plagas de manera temprana y fortalecer la asistencia técnica que brinda la Dirección Regional Agraria (DRA) a miles de productores.

Apuesta por el agro

La presentación de estos equipos se realizó en el marco del proyecto ICATEC, impulsado por el Gobierno Regional de Ica, que contempla la implementación de drones especializados, cámaras de alta resolución, software de análisis geoespacial, estaciones de procesamiento de datos y un programa de capacitación para el personal técnico de la DRA.

Durante la actividad estuvo el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, asimismo Abel Osorio (Gerente regional), Carlos Zegarra (Coordinador Regional), Dr. Gonzalo Tassano Velaochaga (Responsable país de Indra Group), Ing. Johnny Geldres Rosas (Director regional de Agricultura de Ica), Epifanio Salazar Alvarado (Director de la Oficina Regional de Tecnología de la Información y Transformación Digital (Gore Ica), Víctor Pool Vallejos – Responsable Técnico (DRA Ica), Niki Patricio Medina – Desarrollo de soluciones (Indra Group) y Pablo Félix Loza – Jefe de la Entidad Privada Supervisora.

Se explicó que la transformación digital del sector agrario no solo permitirá agilizar el trabajo de los especialistas, sino también brindar respuestas más rápidas y precisas a los problemas que enfrentan los agricultores en el campo.

Uno de los principales equipos entregados es un dron multispectral DJI Mavic 3M, equipado con cinco cámaras, una convencional y cuatro sensores capaces de captar información que no puede ser observada por el ojo humano.

Esta tecnología permitirá elaborar mapas agrícolas de alta precisión para identificar el estado nutricional de los cultivos, detectar deficiencias de agua, evaluar el nivel de clorofila de las plantas y reconocer de manera anticipada posibles enfermedades o plagas.

“Estas cámaras nos permiten ver lo que el ojo humano no puede observar. Podemos identificar si una planta está estresada, si le falta agua o nutrientes y actuar antes de que el problema se agrave”, se explicó durante la demostración técnica.

El proyecto también incorpora un dron agrícola de gran capacidad para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes. El equipo cuenta con un tanque de 40 litros y puede cubrir hasta 21 hectáreas por hora, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de trabajo y hacer más eficiente la aplicación de insumos.

Los especialistas resaltaron que uno de los principales beneficios será la protección de la salud de los agricultores, quienes actualmente realizan estas labores de manera manual utilizando mochilas de fumigación.

“Muchos agricultores terminan expuestos directamente a los productos químicos. Con esta tecnología ya no tendrán ese contacto y, además, la aplicación será mucho más precisa”, señalaron durante la exposición.

Otra de las herramientas incorporadas es una cámara de 360 grados con capacidad para generar imágenes en alta resolución y modelos tridimensionales del terreno.

Estas imágenes permitirán documentar el estado de los cultivos y realizar asistencia técnica remota, incluso mediante plataformas digitales que facilitarán la identificación de plagas y enfermedades.

“Con una sola fotografía podremos revisar el entorno completo del cultivo y, si es necesario, consultar información especializada para identificar una plaga o una enfermedad de manera inmediata”, explicó el equipo técnico.

El proyecto también contempla la adquisición de software especializado para la elaboración de mapas georreferenciados en dos y tres dimensiones, lo que facilitará el análisis territorial y la planificación de las intervenciones agrícolas.

La implementación tecnológica estará acompañada por más de 60 horas de capacitación especializada para el personal de la Dirección Regional Agraria, quienes fueron entrenados en Lima para operar drones, procesar imágenes y utilizar herramientas de análisis geoespacial.

Se destacó que el proyecto beneficiará principalmente a los pequeños y medianos productores, comenzando con un piloto en la provincia de Palpa.

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