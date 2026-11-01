Sentencian a 20 años de prisión a sujeto que violó y embarazo a una adolescente en Huánuco

Con el propósito de prevenir la propagación del dengue y proteger la salud de la población, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco y la Red de Salud Leoncio Prado realizaron el lanzamiento de una jornada intensiva de prevención y sensibilización en la ciudad de Tingo María, en el marco de la Semana de la Lucha contra el Dengue.

Las actividades se iniciaron con una mesa de trabajo en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, encabezada por el director regional de Salud, Luis Alberto Macha, y el gerente municipal, Joseph Quiliche. Durante la reunión se establecieron compromisos de articulación interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención y control del dengue.

Como parte de estos acuerdos, la municipalidad se comprometió a disponer de unidades móviles para realizar labores de perifoneo en mercados y centros poblados, mientras que el sector Salud intensificará las intervenciones de control larvario, las inspecciones domiciliarias y el desarrollo de ferias informativas dirigidas a la ciudadanía.