Un paseo acabó con la desaparición de un estudiante de Ingeniería de Sistemas. Jean Pieer Tapia Misayauri (20), desapareció el jueves 12 de marzo mientras pescaba con tres amigos en el caudaloso río Llapay, del distrito de Laraos, provincia de Yauyos (Lima).

Según contaron los familiares, el universitario pidió permiso para ir de paseo, como su último viaje antes de regresar a la Universidad Técnológica del Perú en Lima, donde estudia Ingeniería. Jean Pieer habría caído al torrente.

AYUDA

El hecho ocurrió a las 10:00 de la mañana, cuando el estudiante y otros tres acompañantes estaban pescando en el río y, al intentar moverse entre las rocas, Jean habría tropezado y cayó al agua.

La fuerte corriente lo arrastró y hasta el momento no se ha encontrado al desaparecido. Solo su mochila fue hallada cerca del lugar del accidente.

Jean Pieer es natural de Marcatuna en Huáchac – Chupaca. Familiares, amigos y pobladores realizan la búsqueda en la zona con la esperanza de encontrarlo.

Es delgado, mide 1.73 metros de estatura, tiene una cicatriz visible en el pómulo derecho y la última vez que lo vieron, vestía una casaca negra, jean y zapatillas blancas.

Son tres días de la desaparición y la angustia se apodera de los familiares que viven en Chupaca y Huancayo. Cualquier ayuda deben comunicarse a los teléfonos 931934 625 o 064-439101.