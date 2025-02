Las agroexportaciones desde los valles de influencia del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) alcanzaron un valor total de US$ 1,675.41 millones al cierre de 2024, según cifras oficiales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La mencionada cifra representa un incremento del 23.65% en comparación con el año anterior, consolidando a la región La Libertad como un eje clave del desarrollo agroexportador nacional.

A pesar de las adversas condiciones climáticas registradas en 2023, que afectaron temporalmente la oferta exportadora y redujeron los volúmenes de envío, la recuperación del sector ha sido significativa gracias a la eficiente gestión de los recursos hídricos, la innovación tecnológica y la alianza estratégica entre el sector público y privado.

Principales protagonistas

El arándano se posiciona como el principal producto de exportación, con un valor FOB de US$ 851.64 millones, lo que representa el 50.83% del total exportado. La palta, con US$ 250.60 millones, ocupa el segundo lugar con el 14.96% de participación. Otros productos destacados en la canasta agroexportadora son la pitahaya, alcachofa, espárragos frescos y congelados, uva fresca, pimiento del piquillo, pimiento morrón, azúcar de caña y derivados, mango, entre otros.

Mercados

Los productos agrícolas de Chavimochic tienen una importante presencia internacional. Estados Unidos es el principal destino de exportación, con un total de US$ 751.59 millones, equivalente al 44.86% del total exportado. Le siguen Países Bajos, con US$ 356.57 millones (21.28%), y España, con US$ 185.84 millones (11.06%). Otros destinos relevantes incluyen Reino Unido, Hong Kong, China, Francia, Alemania, Chile, Canadá, México, Italia y Japón.

José Saavedra, jefe de la Oficina de Planificación del PECH, explicó que “el éxito de las agroexportaciones en estos valles está estrechamente vinculado a la estrategia de desarrollo implementada desde el inicio de la irrigación liberteña. Esta estrategia, basada en la colaboración entre el Estado peruano, representado por el PECH, y el sector privado, ha permitido importantes inversiones en infraestructura y tecnología para la producción agrícola”.

Por su parte, Jhon Cabrera Carlos, gerente del PECH, destacó la trascendencia de la culminación de las obras de la III Etapa.

“Con la conclusión de estos trabajos, Trujillo y la región La Libertad se consolidarán como pilares fundamentales del desarrollo económico y social del país. Se generarán más de 150 mil nuevos puestos de trabajo, dinamizando la economía regional y posicionando a esta zona del norte del Perú como un atractivo polo de inversión para el sector privado”, afirmó.