Este viernes, el alcalde de Chicama, Edilberto Bada Castillo, lamentó el asesinato de la regidora municipal Elena Rojas, quien fue acribillada durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal (región de La Libertad). Durante una entrevista con Exitosa, el burgomaestre expresó su temor ante la escalada de violencia que golpea el norte del Perú y denunció que la municipalidad no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la criminalidad.

“No me piden dinero ni me han extorsionado a la fecha, pero estamos en inminente peligro ya que, lamentablemente, en un futuro pueda ser yo”, reveló.

Denuncia falta de apoyo policial y recursos limitados

La autoridad edil, indicó que la municipalidad ha solicitado en reiteradas ocasiones el respaldo de la Gobernación Regional de La Libertad para reforzar la seguridad en Chicama. No obstante, aseguró que los pedidos no han sido atendidos por la falta de efectivos policiales disponibles.

“Los documentos que hemos mandado nos han respondido diciendo que hay falta de personal y que son comandos regionales, y que nosotros, como somos distrito pobre, pues qué podemos hacer ante la negativa de ellos”, manifestó.

Por otra parte, el alcalde afirmó no tener conocimiento de que la regidora Elena Rojas haya sido extorsionada antes del ataque que acabó con su vida. Sin embargo, recordó que a inicios de este año se registró un atentado previo contra la funcionaria, cuando se colocó un explosivo cerca de su vehículo.

“Desconozco desde la primera fecha que le pusieron una dinamita frente a la Municipalidad cuando estábamos en una sesión de concejo que fue a inicio de año”, señaló.

En esa misma línea, el burgomaestre afirmó tener miedo ante la posibilidad de cualquier atentado en su contra, puesto que las extorsiones en su jurisdicción continúan elevándose generando la preocupación de los pobladores.

“Las cosas son difíciles en la provincia de Ascope, distrito de Chicama porque no solamente extorsionan a funcionarios públicos sino a negocios, empresas, ómnibus. La situación se está poniendo difícil en el Valle de Chicama”, finalizó.