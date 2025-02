Mientras para algunos es la crónica de una muerte anunciada, para otros el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo se debió a fenómenos de la naturaleza.

Así lo indicó el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien sin esperar las pesquisas sobre este penoso incidente, anunció que la municipalidad ordenó el cierre del centro comercial y que analizará los planos presentados por el establecimiento a fin de verificar si cumplen con los estándares técnicos adecuados.

“Los planos debieron tener en cuenta las lluvias, que ahora ya no son como años anteriores, ya que son mucho más frecuentes, es por ello que si la lluvia no tiene un desfogue adecuado, se genera sobrepeso y puede colapsar la estructura. Si estos documentos no cumplen con los requisitos técnicos exigidos, se procederá con las denuncias penales correspondientes”, declaró Reyna.

Estas declaraciones vienen acompañadas con videos en redes sociales, donde el clima podría ser el factor más influyente para la tragedia.

“El techo que ha colapsado está lleno de humedad, entonces es muy probable que sea la lluvia la que le ha agregado una carga adicional a la que no estaba prevista y en consecuencia ha caído. Algunos videos por redes sociales dan cuenta que cuando el techo cae empieza a salir cantidades grandes de agua. Serán las investigaciones que puedan confirmar o rechazar algunas de estas tesis”, explicó.

Reyna subrayó la responsabilidad de la empresa encargada del mantenimiento del centro comercial y la obligación de las autoridades de realizar inspecciones regulares para garantizar la seguridad de los espacios públicos. “Si se determina culpabilidad, se debe sancionar conforme a la ley”, afirmó.

DUELO REGIONAL

El gobernador regional de La Libertad , César Acuña declaró duelo y suspendió las actividades sociales y deportivas.

“Esto tiene que respetarse, porque es un decreto del gobierno regional”, dijo.

