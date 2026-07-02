La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) exhortó a los vecinos de la ciudad al embanderamiento general de los predios durante todo este mes, con motivo de conmemorarse el 205° Aniversario de la Independencia Nacional.

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El alcalde Mario Reyna Rodríguez dijo que durante este mes es nuestro deber cívico demostrar respeto a los valores y símbolos cívicos y patrióticos. “Eso también es parte de nuestra identidad, de la que debemos sentirnos orgullosos”, expresó.

Respecto al embanderamiento de la ciudad, debe precisarse que está vigente la Ordenanza N° 041-2009-MPT, que dispone el izamiento general de los inmuebles del distrito de Trujillo con la Bandera Nacional.

La norma rige del 1 al 31 de julio de cada año, recomendando a los vecinos el pintado de las fachadas de sus inmuebles para una mejor presentación de la ciudad durante las celebraciones y como muestra de civismo y respeto al Aniversario de la Patria.

Esta disposición municipal incluye a todos los predios de la jurisdicción del distrito de Trujillo, sean estos privados o públicos y que indistintamente sirvan como vivienda y/o comercio. El incumplimiento de lo dispuesto en la ordenanza constituye falta pasible de sanción pecuniaria.

Esto incluye no izar la Bandera Nacional, no contar con la asta en el Bicolor Nacional, no arriar o dejar la Bandera Peruana en estado de abandono fuera de las fechas establecidas para el izamiento e izar la Bandera Nacional en mal estado de conservación (rota, sucia, manchada o descolorida).

La disposición es de observancia obligatoria y cumplimiento. Quienes infrinjan lo dispuesto serán sancionados con multas conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la comuna.

“El mes de la patria debe hacernos reflexionar sobre lo que se ha hecho en estos 205 años de liberación del yugo español para ser un estado soberano, independiente y democrático, y de analizar qué es lo que estamos haciendo por nuestra parte para ser cada vez una mejor y solidaria sociedad”, dijo el burgomaestre.

Por otra parte, la MPT alista también un significativo programa para conmemorar este nuevo aniversario cuyas actividades principales serán dadas a conocer pronto.