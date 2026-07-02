El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, confirmó que ofició al Gobierno Regional de La Libertad para que el gerente general, Rogger Ruiz, acuda al concejo y explique por qué las obras que se ejecutan en el corredor vial de Huanchaco no avanzan.

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Antecedente

Como se recuerda, en su momento, el Gobierno Regional de La Libertad confirmó que los trabajos que ejecuta la empresa de la polémica joven Lucero Coca, valorizados en S/ 121 millones, presentan retrasos.

Incluso, la gestión de la gobernadora Joana Cabrera anunció que la Procuraduría Regional lidera una estrategia legal para resolver el contrato, debido a que la compañía no contaría con liquidez. Esto se corroboraría con las paralizaciones que habrían acatado los trabajadores por falta de pagos.

Acciones

Sobre el tema, el alcalde Mario Reyna dijo que ha recibido constantes quejas de vecinos que transitan por esa zona. “Las penurias que pasan nuestros vecinos que van de Trujillo a Huanchaco es terrible. Un lado (de la carretera) no está terminado al 100% y los trabajos vemos que vienen a un ritmo de tortuga coja, está muy mal”, dijo.

En ese sentido, aseguró que ya ha exigido explicaciones al Gobierno Regional de La Libertad.

“Ya hemos pedido información y hemos oficiado al Gobierno Regional para que venga el gerente general y exponga aquí qué es lo que pasa, porque recuerden que ese proyecto es de la Municipalidad Provincial de Trujillo en convenio con el Gobierno Regional, así que como parte interesada debe responder el Gobierno Regional qué es lo que está pasando con esa vía, no puede ser que llevamos más de un año de ejecución y no se termine”, acotó el alcalde.