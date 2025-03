El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, lanzó un enérgico ultimátum a las autoridades policiales y judiciales de su provincia para exigirles “un compromiso absoluto” con el ordenamiento de los poblados de su jurisdicción.

VER MÁS: Gobierno Regional de La Libertad juramentó a más de 100 promotores ambientales

Durante una reunión convocada para abordar la emergencia causada por las intensas lluvias y deslizamientos, la autoridad edil emplazó a los representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y Defensa Civil a trabajar de manera coordinada y eficiente.

Posición

“A las autoridades que no quieren ponerse la camiseta de Tayabamba, que no quieren ponerse la camiseta de la provincia, les voy a invitar a retirarse. Si no lo hacen por las buenas, tendremos que llamar a las rondas y los pueblos, y los vamos a sacar. No necesitamos gente que solo venga a cobrar su sueldo y no haga las funciones para las cuales han sido encomendados”, expresó el burgomaestre.

Carlos Mariños enfatizó la necesidad de que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y garanticen la seguridad y el bienestar de la población, especialmente en medio de la difícil situación que atraviesa la provincia debido a los desastres naturales que vienen ocurriendo.

PUEDE LEER: Corredor Vial de Trujillo será pronto una realidad

Ayuda

Ante las constantes lluvias que caen en Pataz, las mismas que han causado muertes, deslizamientos y huaicos, la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad indicó que se viene atendiendo a más de dos mil personas en esa zona andina.

Hasta la fecha, precisó, se han entregado 12 toneladas de víveres a la Municipalidad Distrital de Tayabamba (MDT), capital de la referida provincia.

Los alimentos incluyen arroz, avena, lenteja, frijol, azúcar, aceite y atún.