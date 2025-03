Para el líder de Podemos Perú, Elías Rodríguez Zavaleta, el hecho de que el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, haya salido de vacaciones en medio de la crisis que atraviesa la región por la ola de inseguridad y el embate de la naturaleza, solo evidencia que la autoridad regional “ya tiró la toalla” y ya no tendría intenciones de cumplir con las funciones para las que fue elegido.

“Para nadie es un secreto que Acuña no quiere saber nada del cargo de gobernador. Prácticamente ya tiró la toalla. No tiene mayor motivación porque su objetivo de convertirse en el presidente del Perú es imposible de lograr. Por eso no hace obras, no tiene grandes proyectos ni plan de desarrollo”, mencionó.

Duro

Desde el punto de vista de Elías Rodríguez, la gestión regional de César Acuña está demostrando “una gran incapacidad”, a pesar de tener el respaldo del Gobierno Central.

“Estamos hablando de un gobernador que es socio de Dina Boluarte (presidenta de la República), que tiene acceso directo a Palacio; pero con todo eso, es un inútil gestionando obras y presupuestos para la región”, cuestionó.

Confirma candidatura

En esa línea, Elías Rodríguez ratificó su intención de postular al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones regionales de 2026.

“El grito de ‘Acuña nunca más’ se escucha más fuerte por plazas y calles. La nueva gestión tiene que cambiarlo todo. Si el pueblo y Dios lo permiten, voy a hacer un cambio radical en el gobierno regional, voy a reducir la burocracia dorada de Alianza para el Progreso (APP). Vamos a destrabar las obras y voy a implantar un gran programa de austeridad, cerrando oficinas que no sirven para nada”, aseguró.

Minimiza

De otro lado, minimizó las denuncias públicas en su contra por visitar junto con alcaldes la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sin tener vínculo laboral.

“Rechazo esas acusaciones que especulan y mienten con historias falsas sobre mi línea política. Soy transparente desde siempre. Queda claro que los insultos y ataques provienen de una granja de trolls en redes sociales”, acotó.