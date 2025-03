Las intensas lluvias que se están registrando en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque deberían encender las alarmas en las autoridades de La Libertad, pues las condiciones climáticas están cambiando y en cualquier momento precipitaciones de gran intensidad podrían sorprender a las provincias de la costa de esta parte del país.

Así lo sostuvo el biólogo pesquero y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Carlos Bocanegra García, quien, además, instó a las autoridades políticas de la provincia de Trujillo y al Gobierno Regional de La Libertad desplegar un plan de acción ante posibles lluvias de gran magnitud.

Hay evidencias

“La información que yo transmito es la que ofrece el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). Yo no tengo satélites ni medidor de temperatura del mar ni de la atmósfera. En Trujillo no tenemos un laboratorio que nos permita tener información real y directa, eso lo tiene la Marina de Guerra del Perú. Sin embargo, por imágenes del satélite se puede decir que las temperaturas del mar están en ascenso”, advirtió.

Explicó que eso significa una mayor evaporación del agua del mar y, obviamente, lluvias tal como están ocurriendo en Tumbes, Piura y Lambayeque.

“Ya no son solamente las lluvias de la sierra y de la selva, ya tenemos prácticamente declarada una situación muy difícil en Tumbes. No estoy asegurando que vendrá un ciclón, pero las probabilidades que se presente nunca se pueden descartar. Las aguas del mar siguen calientes y la posibilidad de que se genere ese sistema de ciclones sigue vigente. En dos semanas hemos cambiado de un estado inactivo a uno de vigilancia”, resaltó.

Recomendación

Carlos Bocanegra comentó que ahora mismo no hay tiempo para grandes obras de prevención, por lo que el primer paso que tienen que dar las autoridades es organizar a la población para tener una reacción correcta ante un evento natural de grandes dimensiones.

“Es un caos lo que se genera con esto. Las experiencias ya las hemos tenido. En este momento no se puede prevenir. Es probable que mañana salga la noticia: lluvia torrencial sorprende a trujillanos. ¿Vamos a esperar eso? A buena hora si no se presenta. Bendito sea Dios que no ocurra. Tenemos experiencia con lo sucedido en 2017 y en 2023 por mencionar los más cercanos. Entonces, tenemos que organizarnos”, enfatizó.

Palas y picos

Sobre este tema, el gobernador César Acuña dijo tener un plan que está gestionando con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“No vamos a esperar que llueva. Estoy tras un programa para entregar herramientas a la gente: una palana, un pico, una carretilla y sus botas. Cuando llueva, ustedes se ponen sus botas y a trabajar. Este programa lo voy a implementar acá en Alto Trujillo. Va a ser un programa inédito en la región y a nivel nacional. Vamos a entregar las herramientas que se necesitan en emergencias”, aseguró César Acuña.