La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Carmen Varas Valderrama, inició investigación preliminar en contra del centro comercial Real Plaza por los presuntos delitos de homicidio culposo y acciones culposas, en agravio de las seis personas que fallecieron y las 81 que resultaron heridas tras el colapso del techo del patio de comidas de ese local.

Pesquisas

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas , detalló ayer que las pesquisas recaen, en esta primera etapa de las diligencias, en el representante legal del establecimiento, Luis Alonso Santa María Torres, y contra todos los que resulten responsables en esta tragedia.

Agregó que el delito que investigan podría variar, dependiendo de las diligencias y pruebas que obtengan. Además, podría ampliarse a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“Se inicia el cargo contra el representante del centro comercial Real Plaza porque es el primer obligado a ver medidas de seguridad, pero luego de la investigación puede comprender a más personas conforme avance la investigación. Solo como ejemplo, hay que ver si personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo encargado de dar la licencia de funcionamiento y otros (permisos) cumplieron con sus funciones”, aseveró.

Para obtener toda la información, desde la noche del viernes que ocurrió la tragedia, representantes del Ministerio Público intervinieron las oficinas de Real Plaza y la comuna provincial.

El fiscal precisó que en el centro comercial se incautaron “documentos como licencia funcionamiento, inspecciones que tiene que pasar (el centro comercial), expediente de construcción y si hubo observaciones, ver si se han levantado o no”.

Citados

Como parte de las diligencias, desde ayer empezaron a declarar en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo representantes de Real Plaza y funcionarios encargados de inspeccionar temas de seguridad en el centro comercial.

“Hoy (ayer) en la mañana se programó que el gerente de Real Plaza y el responsable de Defensa Civil (declaren) en lo que es el Complejo Policial San Andrés”, informó el fiscal Luis Guillermo Bringas.

Además, en el mismo lugar de la tragedia, un perito revisa las fallas que pudieron haber originado el accidente. Esto, será apoyado por un especialista que llegará procedente de Lima.

“Hay un perito de Trujillo asignado, un ingeniero civil, pero como las circunstancias requieren un especialista en infraestructuras, hemos coordinado con Fiscalía de la Nación para efectos que se pueda contratar de Lima a un ingeniero especialista en infraestructura, que estará llegando en estos días a Trujillo para incorporarse al equipo”, indicó.

Para asegurar la zona, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad señaló que se dispuso que personal policial resguarde todo el perímetro en donde ocurrió la tragedia. También se exhortó al representante legal de Real Plaza para que no se remuevan los escombros, porque ahora ese lugar sería la escena de un presunto delito.

Referente a posibles denuncias ingresadas por familiares de las víctimas, confirmó que hasta la mañana de ayer no se había registrado ninguna querella por este caso. No obstante, agregó que no era necesario que los deudos o afectados en esta tragedia lo hagan porque la Fiscalía ya había abierto investigación de oficio. Pese a ello, dijo que si se llegara a presentar alguna denuncia se acumularía a las diligencias ya iniciadas.

Deslinda

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, confirmó que el Ministerio Público intervino algunas oficinas ediles en busca del expediente que autorizó la construcción de la infraestructura el 2015.

“Lo que va a analizar la Fiscalía es si ese diseño fue aprobado o validado por los especialistas y si esa validación responde a una estructura técnica, lógica de construcción, o si es que fue pasada por agua tibia y no contaba con la seguridad del caso. Adicional a ello, la Fiscalía va a estudiar o analizar si ese diseño aprobado en el 2015 sufrió alteraciones posteriores”, manifestó.

La tarde de ayer, en tanto, el municipio de Trujillo emitió un comunicado informando que había denunciado penalmente a “los propietarios y administradores del mencionado centro (Real Plaza), así como contra los funcionarios municipales responsables de expedir la licencia de construcción y obra del lugar del siniestro”.

Al menos seis muertos y más de 80 heridos dejó la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo. (Foto: EFE/ Agencia Andina)

Referente a la clausura del centro comercial, detalló que permanecerá cerrado “hasta que se abonen todos y cada uno de los daños y las indemnizaciones correspondientes a nuestros vecinos perjudicados”.

Apoyo

Para ayudar a las investigaciones que inició el Ministerio Público, la Contraloría confirmó que inició una acción de recopilación de información en la comuna trujillana. Acá se busca determinar si el municipio cumplió o no con ejecutar correctamente, conforme a la norma, los procedimientos administrativos vinculados con el otorgamiento de la certificación al establecimiento comercial.

Así quedó el techo del Real Plaza de Trujillo tras el colapso de la infraestructura, que dejó como saldo tres muertos y 29 heridos. (Foto: Andina)

En ese sentido, se revisarán los Certificados ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) otorgados desde la remodelación del patio de comidas siniestrado, lo cual involucra las gestiones municipales 2015-2018 (Elidio Espinoza), 2019-2020 (Daniel Marcelo), 2020-2022 (José Ruiz), 2023-2024 (Arturo Fernández) y 2024 a la fecha (Mario Reyna).

Asimismo, se verificará si los funcionarios que están y estuvieron a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, así como en la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cumplen o cumplieron con el perfil del puesto, a fin de identificar la competencia de los citados funcionarios en el otorgamiento de los certificados ITSE u otras autorizaciones que se requirieron.