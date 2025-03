Juan José Fort Cabrera, responsable político de Alianza para el Progreso (APP) en la provincia de Trujillo, denunció que, presuntamente, con Inteligencia Artificial (IA) han manipulado audios para dejar entrever que ha aceptado coimas después de haber entregado proyectos para futuras obras.

Responsabilizó de esta grave situación, que lo involucra en un caso de supuesta corrupción, al prófugo alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán.

Aseguró que denunciará el hecho ante la Fiscalía y dijo estar dispuesto a entregar su celular y someterse a peritajes fonéticos para que se descarte o confirme si es su voz la que se escucha en los audios.

Viral en redes

De acuerdo con lo que afirma Juan José Fort, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández fue el que supuestamente difundió el audio y video editado con IA en redes.

“Son falsos. Yo nunca me he pronunciado sobre eso. Quiero denunciar que la persona que ha editado ese video es el conocido ‘tiktokero’ y operador de Arturo Fernández, ‘Tío Roche’. Él me venía pidiendo dinero para no hacerme daño y yo le he hecho yapes y transferencias para que no me dañe. Lo voy a denunciar al Ministerio Público”, manifestó.

Comprometedor

El audio al que se refiere Fort es una conversación en la que no se escucha la voz de su interlocutor, pero sí supuestamente la de él.

En un principio se revela el anhelo que tenía supuestamente Fort por ir a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“¿A dónde yo estoy apuntando? Estoy apuntando al ANA, la Autoridad Nacional del Agua, para poner los pozos subterráneos, para ver los proyectos de irrigación, hermano, para poder ver Chavimochic, porque para mí hay un gran potencial”, se oye.

Además, se escucha decir que desde la ANA se podría hacer algunas “gestiones” sobre otorgamiento de licencias o eliminación de multas.

“Claro, tú quieres una licencia, borrar una multa. Estamos dándole mucho sentido a esos proyectos que nadie conoce. Yo los conozco porque he sido gerente en Sedalib durante dos años”, se indica.

Empero, lo que más resalta de ese diálogo es la parte final, pues se hace referencias a “propinas de 15 mil soles” por la elaboración de proyectos.