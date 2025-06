Aldo Carlos Mariños, alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, descartó tener entre sus planes ser el candidato al Gobierno Regional de La Libertad por el partido político Somos Perú.

La autoridad edil reveló que ha recibido invitaciones de varias tiendas políticas, pero ha optado por continuar con su gestión en la comuna patacina.

La versión de que Aldo Carlos podría ser el candidato a la Región por el partido somista surgió después de que Daniel Salaverry Villa tomó la decisión de renunciar a Somos Perú y a la opción de ser el principal cuadro para tentar la posibilidad de llegar al Gobierno Regional de La Libertad.

LO CONFIRMÓ

Fue la propia Gabriela Lozada Baldwin, secretaria regional de Somos Perú en La Libertad, la que reveló que Daniel Salaverry se apartó del partido debido a que se sintió traicionado, cuando se enteró de que la dirigencia empezó a buscar otras opciones después de que él fuera condenado por el delito de peculado doloso.

Es más, según Gabriela Lozada, se consideró la probabilidad de que Daniel Salaverry sea inhabilitado para ocupar cargos públicos. Por ello no iban a correr el riesgo de quedarse sin candidato.

VISTO BUENO

Es más, Gabriela Lozada dijo que ve “con buenos ojos” a Aldo Carlos, pero que aún no ha conversado formalmente sobre el tema de que sea el candidato a la Región.

“Él (Aldo Carlos) es autoridad. Yo lo conozco hace un par de años y siempre nos hemos reunido a conversar de política. Lo he visto con buenos ojos, pero no creo que esté listo para abandonar su gestión y venir acá a postular a la Región. Hay buenas conversaciones. Hay una amistad, pero no puedo decir que será el candidato al Gobierno Regional. Sé que no está inscrito en ningún partido y si su aspiración es postular a la Región, en algún momento me la dirá”, manifestó la dirigente.

“ME QUEDO”

Aldo Mariños, quien ganó notoriedad en los últimos meses por cuestionar duramente al Ejecutivo por su indiferencia ante la ola criminal que golpea a su provincia por el avance de la minería ilegal, recalcó que su objetivo es mantenerse en la alcaldía.

“Ahorita no tengo aspiraciones electorales. Estoy enfocado en mi provincia. Me han invitado distintas agrupaciones políticas para diversos cargos, pero no está entre mis planes ser candidato”, recalcó.