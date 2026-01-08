Inspectores del área de Fiscalización de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo son amenazados de muerte por conductores informales en represalia porque les internron sus vehículos en el depósito edil, porque no contaban con Tarjeta Única de Circulación (TUC).

La información fue confirmada por el alcalde Mario Reyna. Según detalló, las intimidaciones iniciaron luego de que el 19 de diciembre realizaran un operativo contra el transporte informal. Ese día se dispuso que cuatro unidades fueran llevadas al depósito. Minutos después empezaron a llegar las amenazas telefónicas.

“Ya sabes, estás bien advertida, no estamos jugando, si quiere pasar tu Navidad familiar no te metas con la gente. Por más que se escondan, igual los voy a chapar, están bien advertidos todos, así que ya saben, vuelven a tocar mis cosas y uno por uno voy bajándolos”, dice uno de los mensajes intimidatorios.

Además, enviaron videos en donde les muestran armas de fuego.

Las amenazas ya fueron denunciadas en la Policía y el Ministerio Público.