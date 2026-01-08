Tras los últimos movimientos telúricos registrados en Trujillo, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial, Richard Asmat Benites, reveló ayer que evaluarán el estado de la infraestructura del Hospital Belén, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

El funcionario explicó que se ha tomado esta decisión debido a que, tras el sismo de 6.0 que se registró en Chimbote y que también se sintió en Trujillo, algunas paredes del referido nosocomio sufrieron rajaduras, lo que obligó al personal a trasladar a varios pacientes a otros ambientes del mismo establecimiento.

“Vamos a hacer una evaluación de la vulnerabilidad de esta infraestructura [del Hospital Belén]”, indicó Asmat.