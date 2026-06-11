El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, se pronunció sobre su decisión de no postular a consejero regional por Trujillo en Alianza para el Progreso. Según dijo, desistió porque otros integrantes también renunciaron a su intención de candidatear en la lista al Gobierno Regional de La Libertad.

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En declaraciones a Sol Tv Perú, aseguró que conversó con Martín Namay, postulante a gobernador, quien le habría dicho que él tampoco quiere participar en las elecciones del 4 de octubre. “Si él que es cabeza (de lista) piensa eso, entonces, imagínate yo”, dijo.

Además, Carranza reveló que Mirella Urrelo, actual gerenta de Transportes de la Región, tampoco pidió licencia. A esto se sumaría que un candidato a consejero por Sánchez Carrión habría renunciado y que Verónica Torres, que iba como vicegobernadora, también dio un paso al costado.