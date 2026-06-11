Alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, reveló que apepistas que integran la lista no quieren postular.
Alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, reveló que apepistas que integran la lista no quieren postular.

El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, se pronunció sobre su decisión de no postular a consejero regional por Trujillo en . Según dijo, desistió porque otros integrantes también renunciaron a su intención de candidatear en la lista al Gobierno Regional de La Libertad.

En declaraciones a Sol Tv Perú, aseguró que conversó con Martín Namay, postulante a gobernador, quien le habría dicho que él tampoco quiere participar en las elecciones del 4 de octubre. “Si él que es cabeza (de lista) piensa eso, entonces, imagínate yo”, dijo.

Además, Carranza reveló que Mirella Urrelo, actual gerenta de Transportes de la Región, tampoco pidió licencia. A esto se sumaría que un candidato a consejero por Sánchez Carrión habría renunciado y que Verónica Torres, que iba como vicegobernadora, también dio un paso al costado.

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