Dos presuntos integrantes de la banda de marcas “Los Facinerosos del Norte” fueron detenidos en Trujillo para ser investigados por el asalto a un empresario a quien le quitaron S/ 20 mil.

El operativo se realizó luego de que la víctima denunciara que delincuentes lo atracaron, el pasado 4 de noviembre, tras retirar el dinero de una entidad bancaria situada en la avenida Larco.

Los agentes iniciaron las investigaciones y la noche del miércoles lograron ubicar, en una vivienda del distrito Alto Trujillo, a uno de los autos usados durante el robo. En ese lugar se atrapó a Kevin Rolmer Araujo Sandoval (24), alias “Chacal”. Él, según la PNP, habría confesado su participación en el ilícito.

Durante el registro personal se le encontró un celular en donde habría coordinado algunos hechos ilícitos con su primo, Julio César López Alvarado (23), apodado “Loquito”. Él también fue intervenido.

Ambos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal de Trujillo.