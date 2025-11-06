Sicarios irrumpieron en un negocio situado a media cuadra de la Central de Monitoreo y Videovigilancia del distrito de Víctor Larco, en Trujillo, y asesinaron al dueño del local. Este feroz ataque ocurrió la noche del miércoles en la avenida Huamán, frente al colegio Santa Edelmira.

Según las primeras investigaciones, un sicario llegó hasta el establecimiento, en donde funcionaba una barbería y un autoboutique, y le disparó a quemarropa a Jandir Wilfredo Rodríguez Calderón (29). Luego, corrió a la calle en donde su compinche lo esperaba en una motocicleta.

Vecinos trasladaron de emergencia a la víctima hasta una clínica local; pero los médicos solo certificaron su deceso.

Horas después del crimen, la Policía encontró el vehículo utilizado por los homicidas en un descampado del distrito de Víctor Larco.

Atrapado

Por este crimen, la mañana hoy, jueves, agentes de la Sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal de La Libertad detuvieron a Carlos José Riquett Palacio (30), alias “Parcero”, de nacionalidad colombiana.

Él, según la PNP, sería el presunto autor intelectual del asesinato de Jandir Rodríguez.

De acuerdo a las investigaciones, media hora antes del homicidio, “Parcero” habría amenazado al joven negociante. “Te acordarás de mí, te voy a matar”, le habría dicho.

El extranjero cayó en un departamento de la calle Los Cocoteros de Víctor Larco. Cuando los agentes ingresaron a detenerlo, intentó destruir su celular. Además, en el inmueble se habría encontrado marihuana, clorhidrato de cocaína y emulsión de dinamita.