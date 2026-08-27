Agentes del Grupo Terna Trujillo atraparon a una persona que contaba con una alerta roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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La Región Policial La Libertad confirmó que durante un operativo en la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Parque Industrial, en el distrito trujillano de La Esperanza, intervinieron a Luis Miguel Henríquez Huamán (43) cuando merodeaba la zona de manera sospechosa.

Al verificar si presentaba alguna requisitoria, detectaron la Notificación Roja Interpol N° A-1048/1-2024, emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de San Martín, Argentina. Él fue procesado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

El detenido habría llegado a esconderse a Trujillo tras ser acusada de este ilícito en el país “gaucho”.

Henríquez Huamán fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio del proceso de extradición que permitirá su traslado a Argentina.