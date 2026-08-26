El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a Santos Eligio Lavado Trujillo tras hallarlo responsable del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales M.N.V.V. Además, se le impuso el pago de S/ 5,000 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

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Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2022. Al filo de la 1 de la tarde, cuando la víctima se dirigía a su colegio, Javier Heraud, en el distrito de Angasmarca, fue interceptada por Santos Lavado en las calles Sánchez Carrión y Micaela Bastidas (Barrio La Pampa).

El hombre le dijo a la menor que su madre la estaba buscando y que él la llevaría hasta el lugar donde se encontraba. Tras conducirla hasta un paraje alejado, el individuo la sujetó por la cintura y utilizó un pañuelo con una sustancia en spray para dejarla inconsciente.

Posteriormente, la trasladó hasta un bosque de eucaliptos donde perpetró la violanción sexual. Al recobrar el conocimiento la víctima le rogó que no le hiciera más daño y fue en ese momento que el agresor le mostró un cuchillo y la amenazó con matarla si contaba lo sucedido.

Debido al severo impacto emocional y las amenazas, la menor guardó silencio hasta el 25 de junio de 2022, cuando su madre, al percatarse de su deterioro emocional y su negativa de asistir al colegio, logró que le confesara el hecho. La denuncia fue interpuesta al día siguiente, 26 de junio de 2022, en la comisaría de Angasmarca.

Durante el proceso, el Fiscal Provincial Danny Joel Gamboa Anticona sustentó pruebas determinantes, entre ellas el Certificado Médico Legal N° 014426-CLS, el cual confirmó la agresión sexual compatible con la fecha y naturaleza de la agresión.

Con estos elementos de convicción, la fiscalía demostró de manera irrefutable la responsabilidad penal del acusado, logrando que el órgano judicial dictamine la pena máxima.