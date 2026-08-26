Ocurrió en la cuadra quince de la Prolongación Unión, en la urbanización Andrés Rázuri. Los serenos la auxiliaron.
Ocurrió en la cuadra quince de la Prolongación Unión, en la urbanización Andrés Rázuri. Los serenos la auxiliaron.

Una mujer de la tercera edad sufrió lesiones en brazos y piernas tras ser atacada por un perro la noche del último martes en la cuadra quince de la avenida Prolongación Unión, en la urbanización Andrés Rázuri, en Trujillo.

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Serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) acudieron en ayuda de la anciana de 72 años y tras estabilizarla y atender sus heridas la trasladaron a la comisaría La Noria, para registrar la denuncia correspondiente contra los propietarios del can.

Por recomendación de la Policía Nacional la agraviada fue evacuada a un centro de salud para que sea examinada por profesionales.

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