Una mujer de la tercera edad sufrió lesiones en brazos y piernas tras ser atacada por un perro la noche del último martes en la cuadra quince de la avenida Prolongación Unión, en la urbanización Andrés Rázuri, en Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y explosivos

Serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) acudieron en ayuda de la anciana de 72 años y tras estabilizarla y atender sus heridas la trasladaron a la comisaría La Noria, para registrar la denuncia correspondiente contra los propietarios del can.

Por recomendación de la Policía Nacional la agraviada fue evacuada a un centro de salud para que sea examinada por profesionales.