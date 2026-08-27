Un hombre resultó presuntamente con quemaduras en el brazo derecho y parte de la espalda al quedar envuelto en llamas cuando intentó incendiar un vehículo estacionado en el exterior de una vivienda ubicada en la avenida Túpac Amaru, en Trujillo.

Según narraron testigos, el sujeto llegó al lugar montando una bicicleta y una vez cerca de la unidad móvil roció gasolina y le prendió fuego al vehículo.

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Riesgo

Lo que jamás imaginó el facineroso es que no iba a tener el tiempo suficiente para alejarse y que las llamas lo iban a alcanzar. Al ver que el fuego avanzaba por la manga de su casaca y parte de la espalda entró en pánico y salió corriendo.

Al ver esta situación, algunos vecinos y conductores fueron en su auxilio. Con un extintor apagaron el fuego.

Al verse fuera de peligro, el hombre arrancó la parte quemada de su ropa y salió huyendo del lugar.

Fugó

Tal fue la desesperación del desconocido de escapar del lugar que dejó abandonada su bicicleta.

Los vecinos se apoderaron del vehículo menor y esperaron a la Policía Nacional para denunciar el hecho.

Aunque al cierre de esta nota no hubo una versión oficial de los detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) confirmando o descartando que el caso tenga relación con extorsión, se supo que el incidente ya es investigado.

Por lo pronto se ha recorrido hospitales y centros de salud para verificar el ingreso de alguna persona con quemaduras.

Pesquisas

De la misma manera se pidió imágenes de cámaras de videovigilancia para ver a mayor detalle de dónde es que apareció el sujeto y cuál fue la ruta que tomó para fugarse.

El propietario del vehículo ha preferido no brindar declaraciones, pero se conoció que los daños que sufrió la unidad móvil son menores.