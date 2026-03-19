Agentes del Grupo Terna de la Región Policial La Libertad detuvieron a cuatro presuntos integrantes del clan familiar “Los Ñatos de la Bombonera”, investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

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El operativo se dio la tarde del último miércoles en un inmueble situado en la octava cuadra de la calle San Carlos, en el asentamiento humano Miguel Grau, en el distrito trujillano de El Porvenir.

La Policía informó que entre los detenidos están: Yuber Méndez Santa María (66), alias “Tribilín”; María Natividad Cerquín García (68), apodada “Ñata”; Yossi Pamela Méndez Cerquín (35), conocida como “Crazy”; y Yerson Santiago Benites Flores (32), alias “Santi”.

Durante la redada se incautaron 91 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), 30 gramos de esa misma droga y 25 bolsitas con marihuana.

Los intervenidos, así como las sustancias decomisadas, fueron puestos a disposición de la Oficina de Investigación de Delitos y Faltas de la comisaría Sánchez Carrión, para las diligencias de ley.