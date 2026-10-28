Agentes de la Unidad de Secuestro y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal Centro de Trujillo detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Grandes de la Pirotecnia”, implicados en el presunto delito contra la seguridad pública.

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El operativo que permitió atrapar a estos investigados se dio en dos puntos: inmediaciones del parque Manuel Gonzales Prada de la urbanización Palermo y el distrito de Alto Trujillo. Los detenidos fueron identificados como Wuinner Segura Mendo (49), Ingrid Briggith Bereau Rojas (24) y Roosvelt Walter Florentino Villanueva (61).

Durante la diligencia se incautaron catorce equipos celulares, un vehículo y doce cajas con material pirotécnico.

Los policías pusieron a los detenidos a disposición de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que los investigará por el presunto ilícito de tráfico ilegal de productos pirotécnicos.