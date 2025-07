Dos hermanos fueron golpeados brutalmente por un hombre la madrugada del último domingo en los exteriores de la discoteca Nosso, situado en la urbanización El Golf, en Trujillo.

De acuerdo a los videos difundidos en redes sociales, se aprecia que una mujer es atacada violentamente por un hombre que lo sujeta de los brazos y luego la termina lanzando a la vereda. La joven termina con la nariz rota y ensangrentada.

Sin embargo, el hermano de la agraviada salió en su defensa y el agresor lo agarra del cuello, lo tira al suelo y se observa que lo patea en las piernas.

“No le pegues. Llama a la policía”, se escucha decir a otra persona que grabó todo el incidente.

Denuncian

Landdy Gonzales, mediante su cuenta de Facebook, relató el hecho violento ocurrido al salir del local de diversión.

“En la salida, mi hermana dijo que la seguridad la estaba tocando de forma indebida. Pedí el libro de reclamaciones y el nombre del agresor, pero este huyó. Al insistir, a otra seguridad, nos sacaron, primero a mí, luego a ella. Tres hombres y una mujer la retiraron, y ella me dijo que la volvieron a tocar. Reclamamos exaltados y la seguridad del video, nos empujó y nos amenazó. Al grabarlo, se calmó, pero al apagar la cámara nos golpeó brutalmente, como se ve en los videos. Yo terminé en el piso con la rodilla lesionada, y mi hermana desmayada, con la nariz y el labio roto”, escribió.

Además, resaltó que su hermana necesita una operación.

“Pedimos ayuda, pero la policía nunca llegó. Tuve que cargarla hasta un taxi y llevarla al hospital, donde fue internada y suturada de urgencia. Ahora necesita una operación”, dijo.

La joven herida, mediante su cuenta de Instagram con el nombre de cristabellgonzales, se pronunció mediante una historia lo que vivió y la salvaje agresión que le tocó vivir.

“Así es como me dejaron la cara. Luego que me agredió el sujeto se metió de nuevo a la discoteca por lo tanto se escondió. Los de seguridad encima lo tapaban para que no salga, dijeron que iban a llamar a emergencias y nunca lo hicieron. Me rompió la nariz, el labio, tengo moretones por todo el cuerpo ya que me agarraron a patadas, me dejó el ojo lastimado y en la frente tengo un chichón. Mi hermano tiene el cuerpo todo moreteado”

Se pronuncia

La discoteca Nosso emitió un comunicado asegurando que el hombre imputado no es trabajador del centro nocturno.

“Queremos indicar que la persona involucrada en dicho incidente, actúa como personal externo y provisional de seguridad en la zona perimetral de nuestras instalaciones; sin embargo, dicha persona no es trabajador de nuestra empresa, por lo cual hemos procedido a solicitar al contratista su separación definitiva, la prohibición de su presencia y a tomar todas las medidas correctivas correspondientes”, indicaron en un comunicado de prensa Nosso.