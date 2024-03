El desplazamiento de miles de personas aprovechando el feriado largo por Semana Santa preocupa a la Gerencia de Salud de La Libertad, pues los casos de dengue podrían incrementar finalizadas estas celebraciones religiosas.

Desde esta dependencia del Gobierno Regional confirmaron que esta enfermedad mató a una persona en las últimas 24 horas, por lo que invocaron a la ciudadanía a no exponerse y evitar salir de casa si presentan síntomas o se encuentran dentro de la población de riesgo: gestantes, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Así estamos

El último reporte de la Sala Situacional Dengue reveló que hasta la tarde del miércoles las muertes incrementaron a 19, mientras que los hospitalizados llegaron a 155; es decir, 23 pacientes más que el día anterior.

A la fecha, hay 19,620 casos reportados en La Libertad . De ellos, se confirmó la enfermedad en 11,267, mientras que los otros 8,353 permanecen como sospechosos.

Solo en la última semana, según reportes de la gerencia de Salud, se han registrado 3,386 casos nuevos (el 20 de marzo hubo 16,234 casos), lo que significa un incremento de 20.86%.

Ahora, teniendo en cuenta que durante las festividades por Semana Santa miles de personas aprovechan el feriado largo para viajar, el gerente de Salud, Aníbal Morillo, expresó su preocupación porque después de estas festividades podrían aumentar los pacientes.

“Aquí el zancudo no se moviliza, la enfermedad la movilizamos las personas. Alguien con dengue se moviliza a Laredo, por ejemplo, y hay zancudos que te pican y comienzan a contagiar a quienes están en la casa a la que has llegado. Esa es la preocupación nuestra, nosotros desplazamos a la enfermedad. Aquella persona sintomática febril, por favor, no movilizarse y mantener reposo. Hay que tener en casa un cuidado. Por ejemplo, si voy a visitar a mi familia en Huanchaco, en Huanchaco hay alta intensidad de zancudos, entonces, evitar ir”, señaló.

Agregó que las provincias de Trujillo, Ascope y Virú son las que más preocupan, pues la incidencia de esta enfermedad es alta debido a que en esas zonas hay bastante rotación comercial y existen diversas empresas agrícolas.

Respecto a los distritos, dijo que La Esperanza, Trujillo, El Porvenir, Moche, Huanchaco, Laredo y Florencia de Mora son en donde más intensifican su trabajo.

Sobre las muertes, Aníbal Morillo afirmó que esto “está ocurriendo porque la gente acude (a los hospitales) cuando está en fases finales o se automedica y eso no debe ocurrir”.

“La recomendación principal sería que todo paciente gestante, niño, adulto mayor o paciente que tenga alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión u obesidad, acuda al hospital y no se automedique, simplemente se sobrehidrate y repose hasta que en el hospital se establezca si se queda hospitalizado o se monitoriza y se va estabilizando vía telemédica desde su casa”, indicó.