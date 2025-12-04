El Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt) anunció, para el miércoles 10 de diciembre, el cierre temporal del mercado Unión de la ciudad.

La entidad adscrita a la comuna trujillana explicó que las actividades en este centro de abastos se suspenderán “para la ejecución de jornadas integrales de limpieza, desinfección y desratización en vísperas de la campaña navideña”.

Estas acciones se realizarán en coordinación con el Comité de Servicios Higiénicos de dicho establecimiento.

El Saimt añadió que la medida obedece también al cumplimiento de la Norma Técnica Sanitaria N° 205-Minsa/Digesa-2023, “que establece los lineamientos para garantizar condiciones óptimas de limpieza y salubridad en los mercados de abasto del país”.