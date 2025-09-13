El gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Jhon Cabrera Carlos, informó que se inició la elaboración del perfil técnico para la nueva sede central que se ubicará en el distrito de Salaverry.

La empresa KPD inversiones SAC es la encargada de realizar los estudios básicos de ingeniería y el perfil técnico, cuyo costo asciende a S/ 197,000.

De acuerdo con lo manifestado por Jhon Cabrera Carlos, el proyecto de la nueva sede del PECh se concibe como un centro de trabajo integral y sostenible que incorporará el uso eficiente y reutilización del agua, aplicando tecnologías de reúso y optimización hídrica; uso de energía renovable, mediante la instalación de paneles solares.

“Estamos comprometidos en convertir a nuestra institución en un referente de sostenibilidad y eficiencia global”, acotó.