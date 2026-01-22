Dos academias preuniversitarias que no contaban con sus documentos para poder operar, fueron clausuradas por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, en un trabajo articulado con la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Trujillo.

Las autoridades ediles ordenaron el cierre por 30 días calendarios para los dos locales por no contar con licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documentos indispensables para abrir, conforme a la Ordenanza Municipal N.° 019-2025.

El operativo de fiscalización se realizó en la academia Euler, ubicada en la avenida España 258, donde se constató que el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes ni con la certificación de seguridad exigida. Además, se evidenció que el local presentaba precarias condiciones de infraestructura, representando un riesgo para los estudiantes.

El segundo local clausurado fue La Pre del Lobo, ubicada en la segunda cuadra de la avenida Juan Pablo II. Esta institución tampoco cumplía con la documentación obligatoria para su funcionamiento, motivo por el cual se dispuso la clausura temporal por el mismo periodo.

Desde la comuna provincial se indicó que estas acciones se desarrollan con el objetivo de garantizar la seguridad de la población trujillana, especialmente en establecimientos que brindan servicios educativos.