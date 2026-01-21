Como parte de las acciones ediles para tener una ciudad ordenada, segura y accesible a los trujillanos, la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización y la Unidad de Comercio Ambulatorio Informal (UCAI), realizó un operativo de recuperación y ordenamiento de espacios públicos en diversos puntos de la urbe.

La intervención se desarrolló en la calle Sinchi Roca, avenida José María Eguren y zonas aledañas al mercado Chimar, en la urbanización Chimú, donde se liberaron áreas que venían siendo ocupadas de manera informal, permitiendo restablecer la libre transitabilidad peatonal y vehicular, así como mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del sector.

Durante las acciones de control, el personal municipal actuó de acuerdo a las normas municipales vigentes, las cuales autorizan el decomiso de estructuras y mercadería, que ocupan las áreas públicas.

Estos operativos continuarán ejecutándose de manera permanente, en el marco del respeto al principio de autoridad y del orden urbano.La comuna provincial ejecutó campañas de sensibilización para que los comerciantes se ordenen y respeten los espacios públicos, pero a pesar de los múltiples esfuerzos de la municipalidad, persisten en vender sus mercaderías sin respetar el orden, con el bloqueo de vías.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna señaló que el respeto a los espacios públicos y el bienestar de todos los trujillanos debe ser permanente, por ello los operativos serán más intensivos hasta que los ambulantes aprendan a respetar los derechos de los demás.