El distrito de Chao, en la provincia de Virú, se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana, pero esa situación no es impedimento para que bandas criminales sigan generando zozobra en la comunidad.

Al filo de las 10 de la noche del último martes, delincuentes llegaron hasta los exteriores de una vivienda situada en la avenida 28 de Julio, a solo una cuadra de la Carretera Panamericana Norte, donde funcionar una ferretería y detonaron una carga de dinamita.

La explosión causó daños a la puerta metálica del establecimiento y generó pánico entre los vecinos, quienes exigieron la intervención inmediata de la Policía.

La población demanda acciones urgentes para frenar estos hechos delictivos que ponen en riesgo vidas humanas. Comentaron que ya es imposible emprender un negocio y estar tranquilos, pues los extorsionadores siempre están exigiendo cupos, para dejarlos trabajar en paz.