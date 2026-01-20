El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, informó que desde el 20 de noviembre del año pasado a la fecha se han internado en el depósito municipal de Trujillo unas tres mil motocicletas. Los vehículos fueron intervenidos porque llevaban dos pasajeros a bordo, no tenían tarjeta de propiedad, placa, ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El funcionario indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) está facultada a ejecutar operativos para intervenir la circulación de motocicletas con dos ocupantes, en base al Decreto Supremo N°130-2025, que declaró el estado de emergencia por inseguridad en las provincias de Trujillo y Virú.

ACERTADO

“Esta es una buena medida porque sabemos por estadística policial que el mayor número de hechos delictivos, sobre todo homicidios y extorsiones, se realizan utilizando motos”, resaltó el funcionario.

Edwin Dávila comentó que la cantidad de vehículos menores intervenidos copó el depósito municipal de Trujillo. Por ello, la Policía de Tránsito de La Libertad ha sostenido reuniones con funcionarios del municipio de Trujillo para abordar ese problema, toda vez que los operativos se intensificarán en los siguientes días.

Un dato que resaltó Edwin Dávila es que la mayoría de personas intervenidas por violentar el Decreto Supremo N°130-2025, que prohíbe la circulación de dos personas en moto, fueron extranjeros (venezolanos y colombianos), los mismos que no contaban con tarjeta de circulación ni Soat.

MÁS POLICÍAS

El oficial en retiro de la PNP informó que la Gerencia de Defensa Nacional ha realizado un diagnóstico del déficit de personal policial en La Libertad, llegando a la conclusión que se necesitan tres mil agentes más.

“Nosotros tenemos en La Libertad una población de 2 millones 100 mil habitantes, y hay regiones con menor número de habitantes que tienen más policías. Por estrategia no puedo revelar la cifra exacta de efectivos con los que contamos actualmente, pero sí puedo decir que el déficit es tres mil”, recalcó.

LOGÍSTICA

Edwin Dávila explicó que debido a que el Gobierno Regional de La Libertad ha invertido casi S/ 100 millones en la Policía, adquiriendo camionetas, motos y drones, es urgente que se cuente con al menos 800 policías más para operativizar los equipos y la logística que se tiene hoy en día.

“Sucede que, actualmente, estamos con el número justo de agentes, pero hay personal que sale de vacaciones, se enferma o por otro motivo tiene que ausentarse de su servicio. Es ahí cuando surge el problema de falta de agentes para cubrir todos los servicios policiales”, detalló.

Finalmente, Edwin Dávila anunció que en febrero ya debe estar en funciones el primer Laboratorio de Criminalística de la Policía de La Libertad. Esta sede también brindará servicios a regiones vecinas.