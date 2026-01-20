El Ejecutivo decidió prorrogar el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad. La medida empezó a regir desde ayer y tiene como finalidad hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia que se reportan en ambas jurisdicciones.

EVALUACIÓN

Según el Decreto Supremo N° 008-2026-PCM, el Gobierno dispuso que en ambas jurisdicciones se continúe con esta medida de excepción por el alto nivel de violencia empleada por la criminalidad en diversas modalidades delictivas: extorsiones, robos, estafas, homicidios, lesiones, entre otros. Esta medida se decretó luego de las evaluaciones que sustentó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La norma indica que la PNP seguirá manteniendo el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, cuando sea necesario. Con la ampliación del estado de emergencia también se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, se dispuso que para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.

“La prórroga del estado de emergencia es una decisión necesaria para seguir recuperando la tranquilidad de nuestras familias. Desde el Gobierno Regional venimos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a la criminalidad”, afirmó Joana Cabrera, gobernador regional de La Libertad.

CIFRAS

Cabe indicar que los índices de violencia en Trujillo y Virú no han disminuido. El 1 de enero, en el centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Virú, un joven identificado como Leyder Márquez Sandoval (25), fue asesinado a balazos. Trece días después, en Laredo, mataron a puñaladas al odontólogo Álvaro Iván Lozano Medina (58).