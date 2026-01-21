Con el objetivo de reducir el riesgo ante posibles activaciones durante la temporada de lluvias y proteger la vida e integridad de la población, el Gobierno Regional de La Libertad potenció el despliegue de maquinaria pesada para los trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada San Ildefonso, a fin de recuperar su cauce natural.

La gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel destacó que esta intervención forma parte de la estrategia integral de prevención y reducción de riesgos, que viene impulsando su gestión, en articulación con autoridades nacionales, regionales y locales.

La supervisión de los trabajos se realizó en la cuenca baja de la quebrada San Ildefonso, en el distrito de El Porvenir.“Estos trabajos de prevención se iniciaron desde el año 2023, en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Gobierno Regional de La Libertad. Venimos trabajando de la mano con las municipalidades y entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), liderando estas intervenciones desde la avenida Hipólito Unanue”, señaló la autoridad regional.

San Ildefonso con avance de 70%

Cabrera Pimentel informó además que actualmente existe un avance del 70 % en las obras, en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, y que se requiere de recursos presupuestales para su culminación. Para el efecto se realizan las gestiones respectivas ante el Poder Ejecutivo, acotó.

Por su parte, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, Wilfredo Agustín Díaz, informó que los trabajos comprenden un tramo aproximado de 220 metros, donde se proyecta retirar alrededor de 12 toneladas de residuos sólidos, arrojados de manera irresponsable en la quebrada.

Arrojar residuos es delito

El funcionario enfatizó que arrojar residuos sólidos en quebradas o ríos constituye un delito, sancionado con penas privativas de la libertad de dos a seis años, exhortando a la población a no incurrir en estas prácticas y a respetar las fajas marginales, consideradas áreas intangibles donde está prohibido construir.

Finalmente, se anunció que, una vez culminada la limpieza, se ejecutará una intervención de contingencia, que contempla la construcción de una poza de sedimentación con capacidad aproximada de 17 mil metros cúbicos, así como la limpieza y colocación de rip rap en el sector Mampuesto, acciones que permitirán mitigar el impacto de lluvias intensas y salvaguardar la seguridad de los vecinos.