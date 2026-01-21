Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y promover prácticas sostenibles entre los niños, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Calidad Ambiental del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), viene desarrollando el Taller de Jardinería y Kokedama en las instalaciones del Jardín Botánico de Trujillo.

VER MÁS: Trujillo: Segat erradicó 600 toneladas de desechos en la prolongación Zela

En la apertura se reunió a padres de familia y estudiantes quienes aprenderán técnicas básicas de jardinería y la elaboración de kokedamas, una práctica japonesa que permite cultivar plantas sin macetas y dándoles formas de figuras.

Durante la inuguración, especialistas del SEGAT explicaron la importancia de las áreas verdes en la ciudad, su contribución a la mejora de la calidad del aire y el bienestar emocional de las personas, además de incentivar la participación activa de los menores en el cuidado del medio ambiente.

La Municipalidad Provincial de Trujillo reafirmó su compromiso con la educación ambiental y la promoción de una ciudad más verde y sostenible, impulsando espacios de aprendizaje que fortalecen la relación de los trujillanos con la naturaleza.

Finalmente, se destacó que este tipo de actividades continuarán realizándose como parte de las acciones orientadas a la protección del medio ambiente y la construcción de un Trujillo verde, más saludable y responsable con su entorno.