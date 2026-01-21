Unas 600 toneladas de desechos, entre desmonte y basura, erradicó el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) en una de las márgenes de la prolongación Zela, entre la avenida Del Contador (urb. Villa del Contador) y la vía de penetración a la sierra o carretera industrial, junto a un terreno baldío.

El alcalde Mario Reyna Rodríguez dio directivas específicas para erradicar estos focos de contaminación ambiental que hay como resultado del arrojo irresponsable de residuos de construcciones y basura, dijo el gerente general del Segat, Roberto Portilla Lescano.

Esta labor se realizó con un equipo de limpieza pública y el soporte de maquinaria pesada, con tres volquetes, un cargador frontal y durante tres turnos (mañana, tarde y noche).

Esta prolongación es una de las vías de acceso al centro de Trujillo y los montículos de residuos acumulados irresponsablemente por gente inescrupulosa generaban una pésima imagen citadina.

Lo peor es que con las lluvias que cayeron en los últimos días, este foco de contaminación ambiental pasaba a ser también foco infeccioso, perjudicial para los vecinos de la zona.

De manera similar había otro foco de contaminación en la prolongación González Prada, vía paralela a la prolongación Zela, pero al cercarse la propiedad contigua se redujo el arrojo de basura y desmonte y esta era llevada a la prolongación Zela, donde se espera que los propietarios del terreno contiguo también lo cerquen.

Fue un gran desafío y una ardua tarea para el personal que en tiempo récord logró dejar limpia la prolongación Zela. Ahora esperamos que los vecinos nos ayuden a evitar que se siga arrojando residuos sólidos y amenazando la sostenibilidad ambiental en esta parte de la ciudad, agregó el funcionario.

Recordó que la problemática ambiental, relacionada directamente con el manejo de los residuos sólidos, afecta al ser humano y a su entorno de diferentes maneras, especialmente en el tema de la salud pública.