En medio de una emotiva ceremonia se inauguró y se bendijo el Centro de Desarrollo de Competencias del Departamento de Gineco-Obstetricia- Hospital Belén de Trujillo. Esto, gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Regional La Libertad en coordinación con la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

La bendición estuvo a cargo del capellán del hospital y contó con la participación del personal médico gineco-obstetra, profesionales obstetras, personal administrativo del Hospital Belén de Trujillo y el equipo de la GERESA La Libertad.

Cabe resaltar que el Centro de Desarrollo de Competencias del Dpto. de Gineco-Obstetricia - Hospital Belén de Trujillo, tiene como objetivo capacitar al personal médico gineco-obstetra y profesionales obstetras del Dpto. de Gineco-Obstetricia del Hospital Belén de Trujillo y personal de periferia en emergencias obstétricas y resolución de complicaciones obstétricas, contribuyendo a optimizar la calidad de atención de salud de los usuarios y ciudadanía en general.

