El congresista liberteño Diego Bazán aseguró que no se reunirá con los alcaldes de la provincia de Pataz vinculados a la minería informal.

En declaraciones para Macronorte, indicó que habría que preguntarles a las autoridades municipales de esa jurisdicción si tienen o no Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Yo no me voy a reunir, ¿por qué? Pregúntales a los alcaldes si no tienen Reinfo, hay que preguntarle si los alcaldes de la provincia de Pataz no son mineros, yo no me reúno. Yo me he reunido con el ministro de Defensa, me he reunido con el ministro del Interior”, manifestó.

Agregó que él estuvo en Pataz hace menos de un mes, en donde sostuvo reuniones con la comunidad minera de Llacuabamba, a quienes consideró “un modelo exitoso de minería responsable”.

“Ahí estuvo el alcalde de Parcoy (Alfredo Uriol), lo escuché y hemos trasladado sus pedidos, siempre que estén limpios”, le dijo a Macronorte.