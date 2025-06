El pasado 29 de mayo, las principales autoridades políticas de la provincia de Pataz, dirigentes de las rondas campesinas, representantes de los mineros artesanales y organizaciones sociales firmaron un acta para exigir al Ejecutivo que en un plazo máximo de 72 horas instale “formal y democráticamente” una mesa de diálogo, cuya agenda comprenda toda la problemática que afecta a la población, entre ellas levantar la suspensión de las actividades mineras. Sin embargo, ayer se cumplió ese lapso y aún no hay fecha para concretar esta importante reunión.

QUE ASUMA SU ROL

Ante ello, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, instó ayer al gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, que muestre su respaldo a la población patacina y sea él quien invoque al Ejecutivo a instalar una mesa de diálogo, ya que la reunión del pasado 29 de mayo se truncó, debido a supuestas descoordinaciones con los ministros de Estado que arribaron de la capital.

“Creo yo que la presencia del gobernador (en reunión del 29 de mayo en Pataz) hubiese sido de mucha importancia. Pero no es tarde, aún está a tiempo. Él debe llamar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, llamar a los actores sociales y sentarnos para encontrar el consenso. Sin embargo, lo que veo es que el Gobierno Central, y otros gobiernos, lejos de poner el pecho le tienen temor a la minera grande y enfilan sus baterías en protección a la minera grande”, comentó.

CARTA

Aldo Carlos Mariños informó que hoy ingresará una carta al Ejecutivo reiterando, esta vez de manera formal, el pedido de instalar la mesa de diálogo. “Yo lo he decidido y lo tengo claro, no le voy a dar la espalda a la población aunque eso me pase factura más adelante. Sin embargo, pienso que si el gobernador (César Acuña) se decide sería una pieza fundamental para salir de todo esto”, señaló el alcalde.

El burgomaestre mencionó que la población de Pataz exige terminar con la ola criminal, la minería ilegal y que se le dé la oportunidad de seguir trabajando en su actividad ancestral como es la minería artesanal. “La gente quiere trabajo, no se opone a que se cumpla la ley”, agregó.

En efecto, lo que plantean las autoridades en Pataz es que se modifique el Decreto Supremo N° 060-2025, que entró en vigencia el pasado 8 de mayo y que comprende el toque de queda y la paralización de labores mineras por 30 días en Pataz, Parcoy Tayabamba.

PARO

Santos Quispe Alvarado, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Pataz, sostuvo ayer que ante el desinterés del Ejecutivo para volver a entablar el diálogo se ven obligados a tomar otras medidas para ser escuchados.

“Voy a reunirme con dirigentes de las rondas campesinas en Huamachuco y Otuzco para ver la posibilidad de acatar un paro regional a partir del 9 de junio, pues sabemos que el Estado piensa extender por 30 días más las restricciones en la actividad minera artesanal”, enfatizó.