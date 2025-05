Cuidado. Se había calificado el 29 de mayo como un día clave para la provincia de Pataz, pues se tenía previsto instalar una mesa de diálogo con ministros de Estado para atender las demandas de la población que está preocupada y alterada por las medidas restrictivas impuestas por el Ejecutivo para hacer frente a la minería ilegal. La reunión se celebró, pero no hubo ningún acuerdo.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, dijo al final del cónclave que “desconocía” la mesa diálogo que se había instalado, pues no se oficializó a través de un acta.

Tampoco se permitió que todos los representantes de la sociedad participen y opinen.

ACCIONES

Además, advirtió que si el pueblo no hace nada es probable que el 8 de junio el Ejecutivo amplíe las restricciones por 30 días en Pataz, entre ellas, el toque de queda y paralización de actividades mineras.

“Yo no reconozco esta mesa de diálogo que según ellos (ministros) han instalado. Yo me preguntó qué les costaba haber escuchado a todos y discutir sobre ello y buscar un punto medio; pero lo que han hecho es vernos la cara. Ellos se quieren limpiar la cara y limpiar el atropello. Al fin y al cabo solo no puedo luchar. Yo voy abrazar las decisiones que se vayan tomando (población y dirigentes y autoridades)”, expresó el burgomaestre.

Por su parte, Adolfo Valverde Calipuy, asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA) Pataz, dijo que esta reunión con los ministros que fue encabezada por el titular de la cartera de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, terminó siendo un “saludo a la bandera” y “una burla”, pues no se pudo llegar a ningún acuerdo concreto, a pesar de la expectativa de la población.

LO QUE PLANTEAN

No obstante, tras la denominada mesa de diálogo con los representantes del Ejecutivo, las autoridades de Pataz y dirigentes de las rondas campesinas se volvieron a reunir y mediante un acta acordaron varios puntos.

Primero, desconocer y rechazar la mesa de diálogo que, según ellos, nunca se instaló, pues no hubo un acta que oficialice la misma.

También exigen una “verdadera mesa de diálogo” en un plazo no mayor de 72 horas. En ese sentido, advirtieron el riesgo de una convulsión social si el Ejecutivo no los escucha.

Señalan que están de acuerdo con el toque de queda como medida para frenar la ola criminal en Pataz, pero rechazan la paralización de las actividades mineras.

Finalmente, las autoridades se comprometieron a realizar gestiones ante el Estado para garantizar la paz, seguridad, trabajo y desarrollo de la provincia de Pataz.