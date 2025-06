Ante las amenazas extorsivas que recibió la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, el consejero por Trujillo, Ever Cadenillas, exigió una exhaustiva labor de inteligencia policial para dar con los autores.

Lamentó que a la fecha el trabajo de investigación policial no esté cumpliendo los objetivos y ofrecimientos que se hicieran en su momento, considerando que estas extorsiones podrían ser fácilmente seguidas en coordinación con Osiptel o las empresas de servicio de telecomunicaciones.

“Sería fácil determinar el lugar desde dónde se hizo la llamada, bloquear los números extorsivos y realizar las intervenciones policiales que sean necesarias para acabar con este execrable flagelo que azota no solo a Trujillo sino a gran parte del país”, dijo.

Cadenillas cuestionó la labor policial contra la seguridad ciudadana. En ese sentido, dijo que “no están cumpliendo a cabalidad con sus deberes”.

“Entiendo que a otro consejero regional le clonaron su cuenta de celular y Facebook y estuvieron pidiendo dinero a su nombre, incluso a mí me llegó la solicitud de apoyo económico. Estas cosas no pueden seguir pasando, deben ser investigadas y aclaradas por la PNP. Esa es su labor y no la están cumpliendo a cabalidad”, agregó Ever Cadenillas.