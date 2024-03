A través del Acuerdo Regional N°00028-2024, el pleno del Consejo Regional de La Libertad aprobó solicitar al Ministerio del Justicia y Derechos Humanos remover del cargo al director del penal El Milagro, Genaro Escamilo Gómez.

El funcionario es cuestionado por, supuestamente, no asumir con mayor interés la investigación y lucha contra los hechos delictivos que presuntamente se digitarían desde la cárcel. Además, no gestionaría para que exista un buen sistema de bloqueo de señal de Internet y de llamadas telefónicas, lo que sería aprovechado por los reclusos.

La historia

Todo habría iniciado durante la primera sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) La Libertad, celebrado el 6 de enero. Ese día se acordó convocar a una reunión secreta al director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de La Libertad, Genaro Escamilo Gómez, pues se manejaba información que permitía presumir que la mayoría de delitos que se perpetran en Trujillo se digitan desde el penal El Milagro.

Genero Escamilo también fue citado ante el pleno del Consejo Regional (6 de febrero) para exponer sobre las medidas de control que había impuesto para restringir el uso de teléfonos celulares y wifi por parte de los reclusos.

No obstante, sus declaraciones no cayeron nada bien, pues el representante del Inpe habría señalado que desconocía si desde el penal El Milagro se hacen llamadas extorsivas.

Esto, a pesar que en las requisas ejecutadas por el Ministerio Público y la Policía se han hallado teléfonos celulares con chips escondidos dentro de colchones instalados en las celdas de los reos.

Y como si eso no fuera suficiente, Genaro Escamilo también aclaró a los consejeros que no es su responsabilidad que los bloqueadores de llamadas no funcionen en la cárcel.

Sesión

Después de estas declaraciones del director del penal El Milagro, el Consejo Regional de La Libertad sesionó (6 de marzo) y aprobó el acuerdo regional N° 000028-2024, en el que por unanimidad exigen solicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la remoción de Genaro Escamilo Gómez.

Correo trató de obtener la versión del aludido funcionario del Inpe, pero no respondió las insistentes llamadas que se le hizo.