La Contraloría General inició hoy, jueves, el operativo nacional de control “Comisarías Básicas PNP 2025”. En la región La Libertad, se visitarán 24 dependencias policiales ubicadas en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz, a fin de verificar las condiciones en infraestructura, equipamiento, logística y personal, así como el servicio de atención de denuncias u otros, además de su operatividad para enfrentar la delincuencia en sus calles.

Las comisarías de la provincia de Trujillo visitadas por los equipos de control son: El Alambre, Buenos Aires, Moche y Miramar.

La Contraloría informó que durante la visita a la comisaría El Alambre, se evidenció presencia de humedad en el techo de uno de los ambientes, conexiones expuestas del sistema contra incendio y ausencia del cielo raso en otro ambiente.

Además, se advirtió grilletes oxidados y que los chalecos antibalas se encuentran fuera de su vida útil. También se evalúa si el servicio de atención a denuncias cumple con lo dispuesto en la normativa vigente.

En el país

A nivel nacional, se inspeccionan 466 dependencias policiales. Para esta intervención, casi 700 auditores fueron desplegados a las 25 regiones policiales del país. La muestra de comisarías que serán supervisadas representa el 35 % de un total de 1,318 establecimientos de la PNP.

En Lima, una comisión de control liderada por el contralor general, César Aguilar Surichaqui, inspeccionó la comisaría de Ciudad y Campo en el Rímac, donde se hallaron armas con 40 años de antigüedad, mal estado de los chalecos antibalas, insuficiente número de radio transmisores, así como techos y paredes afectados por la humedad, urinarios inservibles, deterioro del mobiliario, entre otros.

Mientras tanto, en San Juan de Miraflores, otra comisión de control, encabezada por el vicecontralor Marco Argandoña, inspeccionó la comisaría de Pamplona I, donde hallaron escaleras oxidadas, habitaciones con techos en mal estado, chalecos antibalas con una operatividad de 35 años, proyectiles de arma de fuego oxidados, cables de luz expuestos, motos nuevas empolvadas por la falta de capacitación al personal policial para su operatividad, entre otros deficiencias.

El operativo de control a las comisarías se realizará hasta el 5 de noviembre. Los resultados serán notificados al titular del Ministerio del Interior y a la Dirección de la Policía Nacional del Perú para que se tomen las acciones correctivas correspondientes.