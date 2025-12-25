La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad ejecutó, durante el 2025, unas 24 intervenciones de limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio en ríos y quebradas. En total, se ejecutaron trabajos en 12.6 kilómetros de tramos críticos, como parte de las acciones de reducción de riesgo de desastres frente a la temporada de lluvias.

Las labores se ejecutaron de manera articulada con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Subgerencia de Caminos, contando con un pool de maquinaria pesada conformado por volquetes, retroexcavadoras y cargadores frontales, lo que permitió una intervención oportuna y eficiente.

El Subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, señaló que las labores se desarrollaron en los distritos de Alto Trujillo, Laredo, Simbal, Chugay, Moche, Víctor Larco, Pataz, Cochorco, Sarín, Chicama, Casa Grande y Huamachuco.

Agregó que se priorizaron zonas vulnerables y de alto riesgo.