Delincuentes arrojaron un artefacto explosivo en una ferretería situada en la urbanización Palermo de Trujillo.

El atentado ocurrió a las 10:30 de la noche. Según se informó, delincuentes llegaron hasta el local Construcciones Verástegui, situado en la tercera cuadra de la avenida María Eguren, y detonaron un cartucho de dinamita. El estallido no solo dañó la puerta enrollable del negocio, también generó pánico en los vecinos, quienes salieron corriendo de sus viviendas.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para recoger evidencias que permitan identificar a quienes compraron el detonante utilizado en este ataque.

Aunque los dueños del negocio no se han pronunciado, no se descarta que se trate de un acto de intimidación para obligarlos a pagar cupos.