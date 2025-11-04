Momentos de pánico vivieron los integrantes de la familia de un conocido abogado del distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, donde desconocidos llegaron y arrojaron un cóctel molotov a la altura de la puerta.
Este atentado ocurrió la noche del lunes en una vivienda de la primera etapa de la urbanización Miguel Grau y cuando los agraviados se encontraban descansando.
De acuerdo a la versión de los vecinos, indicaron que dos jóvenes habrían llegado en una motocicleta y luego rociaron gasolina en la pared del predio, a la altura de la ventana, y lanzaron el artefacto; sin embargo, el fuego no logró propagarse y es que fue controlado rápidamente.
Hasta el lugar de los hechos acudieron de inmediato los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo de la comuna casagrandina, quienes se encargaron de controlar la situación.
Los detectives quedaron a cargo de las diligencias para identificar a los responsables de este atentado.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia