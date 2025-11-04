Atentado se registró en el distrito de Casa Grande y vecinos denunciaron que observaron a dos jóvenes escapar en una motocicleta.
Momentos de pánico vivieron los integrantes de la familia de un conocido abogado del distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope, donde desconocidos llegaron y arrojaron un cóctel molotov a la altura de la puerta.

Este atentado ocurrió la noche del lunes en una vivienda de la primera etapa de la urbanización Miguel Grau y cuando los agraviados se encontraban descansando.

De acuerdo a la versión de los vecinos, indicaron que dos jóvenes habrían llegado en una motocicleta y luego rociaron gasolina en la pared del predio, a la altura de la ventana, y lanzaron el artefacto; sin embargo, el fuego no logró propagarse y es que fue controlado rápidamente.

Hasta el lugar de los hechos acudieron de inmediato los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo de la comuna casagrandina, quienes se encargaron de controlar la situación.

Los detectives quedaron a cargo de las diligencias para identificar a los responsables de este atentado.

