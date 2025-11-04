En la provincia de Trujillo, los delincuentes que actuaron bajo la modalidad de “marcas”, asaltaron a un empresario y le robaron la suma de 80 mil dólares que minutos antes había retirado de una entidad bancaria.

Los hechos

El accionar delictivo se registró a plena luz del día, al promediar las 4:01 de la tarde del último lunes, cuando el agraviado se encontraba a bordo de su moderna camioneta por la cuadra 2 del jirón Nicolás de Piérol, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

De acuerdo a las imágenes de seguridad de un negocio que registraron el robo, se aprecia que por el mencionado lugar, el hombre de negocios se vio sorprendido por un automóvil de color blanco que lo interceptó y que del asiento posterior descendieron dos hampones, fuertemente armados. Luego, apareció en escena una motocicleta donde del asiento del copiloto bajó un facineroso.

Los malhechores apuntaron con el arma de fuego al chofer del vehículo de color plomo, abrieron las puertas de piloto y del copiloto. A este último le arrebataron una mochila de color negra, donde al parecer llevaba el dinero.

Luego, el hampón que tenía la mochila sube a la moto lineal y escapan.

Mientras tanto, otro delincuente que vestía una chompa de color azul y una gorra blanca, antes de retirarse, arroja el celular del conductor de la unidad vehicular a la pista, al parecer para evitar que pida ayuda.

Los hampones con el botín, entre dinero, celular y tarjetas de crédito, en sus manos emprendieron veloz fuga con rumbo desconocido.